In diesem Jahr wird der Februar zum Wonnemonat

Fast 40 Paare werden sich an den unterschiedlichsten Orten in Stadt und Bezirk Mödling am 22. 2. 2022, das Jawort geben. Hochzeitslocations gibt es genug in der Region. Neben dem Mödlinger Rathaus, dem Barockpavillon in Guntramsdorf oder dem Schlösschen an der Weide in Maria Enzersdorf wird auf Wunsch von Brautpaaren auch an individuellen Orten getraut. In Baden bieten sich die Orangerie im Doblhoffpark, die Trabrennbahn oder auch Weinberge und Privatgärten an. In St. Pölten ist das Schloss Viehofen neben der städtischen Musikschul-Villa beliebt. In der Landeshauptstadt sind am 22. Februar sechs Trauungen vorgemerkt, erklärt Standesamtsleiter Herbert Herzig.