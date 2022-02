Frauen in U-Bahn verteidigt: Auch Helfer angezeigt

Gefährliche Rangelei auf einem Bahnsteig der Wiener U6 in der Station Josefstädter Straße: Am Freitagabend belästigte ein 18-Jähriger drei Frauen in der U-Bahn. Als ein 34-Jähriger zur Hilfe eilte, kam es zur Auseinandersetzung. Schlussendlich gab es für beide Männer eine Anzeige.