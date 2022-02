Lokal „Nordstern“ eröffnet mit neuem Betreiber

Wie die „Krone“ berichtet hat, musste das Lokal „Nordstern“ samt Hotel am Trainingsgelände in Graz-Weinzödl kürzlich Insolvenz anmelden. Doch nun gibt es auch gute Nachrichten: Das Lokal eröffnet am 1. März wieder mit Gastro-Profi Lukas Steinwender als neuem Betreiber und mit neuem, ganz auf den Sport fokussierten Konzept.