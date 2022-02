GAK-Trainingszentrum: Lokal „Nordstern“ in Konkurs

Nach einer Serie an Insolvenzen in den Nullerjahren ist der Fußballklub GAK seit Langem im ruhigen finanziellen Fahrwasser - das Lokal „Nordstern“ samt Hotel am Trainingsgelände in Graz-Weinzödl musste nun aber Insolvenz anmelden. Grund: die Corona-Krise. Elf Dienstnehmer sind betroffen, das Unternehmen ist bereits faktisch geschlossen.