Sampson wird zu Blutsauger ++ Bühne frei für Fälbl

In der Adabei Primetime werden wir diesmal mit drei „Musketieren“ in die Welt der Stars und Sternchen entführt und sehen: einen Mann mit großen Emotionen, die er in Songs mit Beyoncé und Co. packte. Einen Mann mit großer Stimme und noch größerem Bizeps. Und: einen Mann mit ganz viel Humor. Es sind der Hitmacher Toby Gad, Publikumsliebling Cesár Sampson und Kabarettist Christoph Fälbl, die Sasa Schwarzjirg Rede und Antwort stehen.