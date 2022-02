Zahlreiche Lawinenabgänge am Donnerstag im Ländle

In Vorarlberg sind am Donnerstag bei großer Lawinengefahr der Stufe 4 mehrere Schneebretter abgegangen, verletzt wurde aber niemand. Nach Angaben der Polizei wurde im Skigebiet Sonnenkopf (Montafon) ein Skifahrer fast komplett verschüttet, nur noch ein Arm ragte aus den Schneemassen. In Zürs am Arlberg ging eine Lawine auf eine Skipiste ab. Aufgrund der aktuell sehr heiklen Lawinensituation forderte das Land Vorarlberg einen Bundesheer-Hubschrauber an.