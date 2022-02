Arbeiter (26) unter Stahlmatten begraben - tot

Der Niederösterreicher sei noch an Ort und Stelle erstversorgt und in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert worden, hieß es. Dort verloren die Ärzte wenig später den Kampf um sein Leben. „Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde den Ermittlungen beigezogen“, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich.