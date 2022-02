IOC-Präsident: „China ist ein Wintersport-Land“

Die Olympischen Winterspiele in Peking werden reibungslos und sicher. Das versprach der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am Donnerstag in einer kurzen Video-Botschaft vor der jüngsten Session des IOC. „Die Welt richtet ihre Augen auf China, und China ist bereit“, sagte Xi. Sein Land habe seit der Ausrichtung der Sommerspiele 2008 eine aktive Rolle in der olympischen Bewegung gespielt. Das diesjährige Großereignis wird am Freitag offiziell eröffnet. Zudem findet der IOC-Präsident, Thomas Bach: „China ist ein Wintersport-Land.“