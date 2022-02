Mika Vermeulen: Der „Auswanderer“ in Peking

„Auch wenn Mika für sein Training mittlerweile nach Norwegen gezogen ist, weil er dort bessere Bedingungen vorfindet, sind wir täglich drei- bis viermal in Kontakt“, sagt Vincent, der Mika mittelfristig den Sprung nach ganz oben zutraut. „Er hat den Ehrgeiz, Weltklasse zu werden.“ Das traut ihm auch Bruder Moran zu. Der Olympionike selbst will in Peking erst einmal Olympialuft schnappen: „Ich bin sicher nicht nur Tourist. Meine Winterspiele kommen aber in vier Jahren!“