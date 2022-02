Rangelei in Asylunterkunft: Zwei Frauen verletzt

Ein Streit zwischen zwei Frauen aus Somalien (24 und 25) artete Dienstagnacht in einer Rangelei aus! Die Jüngere der beiden wurde im Gesicht, die Ältere am Kopf verletzt. Laut deren Angaben waren auch Messer im Spiel. Wie genau sich der Vorfall in der Asylunterkunft in Spital am Semmering zugetragen hat, wird noch geklärt.