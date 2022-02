Sturm verschiebt wegen Covid sein Trainingslager

Die beiden betroffenen Personen befinden sich mit leichten beziehungsweise keinen Symptomen in häuslicher Quarantäne. Alle Spieler und Betreuer werden sich Mittwoch in der Früh umgehend erneuten PCR-Tests unterziehen. Sollte alles in Ordnung sein, würde Sturm aber frühestens am Freitag zu den geplanten Testspielen gegen NS Mura und NK Bravo anreisen.