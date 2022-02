Bahn-Kraftwerk Tauernmoos mit neuer Leitungstrasse

„Daher wurden 2020 durch die ÖBB Infrastruktur AG UVP-Änderungen bei der Behörde beantragt und Ergänzungen im Laufe des Jahres 2021 nachgereicht“, erklärt Robert Mosser (ÖBB). So wird etwa die Trasse der unterirdischen Energieableitung geändert und näher am bestehenden Kraftwerk Scheiderau vorbeiführen. So kann dieses künftig in das erdverlegte Kabelnetz eingegliedert werden. Durch die Änderung wird auch das Ausbruchmaterial des Zufahrtstunnels der Kaverne verringert.