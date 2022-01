Kriminalisten sprengen Drogenbande in Leibnitz

Hausdurchsuchungen erfolgten

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz führten die Ermittler bei den acht Tatverdächtigen Hausdurchsuchungen durch, wo sie Indoor-Anlagen, Suchtgift, Bargeld und eine verbotene Waffe fanden.E benso forschten die Kriminalisten 40 Abnehmer aus, die hauptsächlich über soziale Netzwerke mit den Tatverdächtigen in Kontakt traten. Die Übergaben fanden in den Wohnungen der Verdächtigen oder an öffentlichen Orten und Plätzen statt.