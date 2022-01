Lieferinger Brand-Haus füllt sich wieder mit Leben

Zwei Wochen nach der folgenschweren Brandstiftung in einem Wohnblock in der Salzburger Aribonenstraße sind die meisten Bewohner wieder zurück in ihren Wohnungen. Der tatverdächtige Somalier sitzt weiterhin in U-Haft. Die „Krone“ war vor Ort und hat mit den Bewohnern über die dramatische Brandnacht gesprochen.