Gestohlene Jacke führte zum „Lager“ in Wohnung

Weil sie eine Jacke gestohlen hatten, nahmen Polizisten am Freitag zwei Männer (50 und 55) aus Georgien in Graz fest. In der Wohnung fand sich dann noch ein richtiges Lager an Diebsgut im Wert von mehreren Tausend Euro: Elektrogeräte, Kosmetik, Kleidung. Einer der mutmaßlichen Täter hatte auch noch eine verbotene Waffe mit.