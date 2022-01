Tipps: So überlebt Ihre Beziehung die Pandemie

Was killt Beziehungen?

Da gibt es einige Faktoren. Zum Beispiel generalisierte Kritik: „Du machst immer dies, du hilfst mir nie mit dem!“ Besser sollte man sich anhören, was den anderen dazu bewegt hat, sich so zu verhalten. Außerdem sollte man generellen Frust nicht am Partner auslassen. Bei der Sexualität geht es darum, miteinander zu sprechen und nicht sofort alles als Kritik zu verstehen, etwa wenn ein Partner weniger Sex will als der andere. Und man kann versuchen, sich ganz bewusst an fünf positive Eigenschaften des Partners zu erinnern und sie einer negativen gegenüberstellen.