100.000 Niederösterreichern fehlt dritte Impfung

Der Höhepunkt der Omikron-Welle ist noch nicht erreicht, zumindest aber in Sicht. In den Semesterferien soll die Infektionskurve ihren Peak erreichen. Bis zu 12.000 tägliche Fälle könnten dann drohen. Verglichen mit dem aktuellen Wert (5649 Fälle am Freitag) würde das einer Verdoppelung entsprechen. Bemerkbar macht sich der Anstieg der vergangenen Tage jetzt auch in den Spitälern. Seit gestern müssen wieder mehr als 200 Corona-Patienten in den NÖ-Kliniken behandelt werden – die allermeisten davon ungeimpft!