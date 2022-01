Shitstorm nach mahnendem Impf-Brief an Mitarbeiter

Die Barmherzigen Brüder Lebenswelten betreuen an vier Standorten in der Steiermark Menschen mit Beeinträchtigungen und ältere Personen, der Hauptsitz ist in Kainbach in Graz. Am Mittwoch wurde ein Schreiben an die Mitarbeiter verschickt, in dem auf die in Kraft tretende Impfpflicht hingewiesen wird - und darauf, „dass ab dem Start der Impfpflicht eine Aufforderung gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Bewohnerinnen und Bewohnern, sich nicht impfen zu lassen, als eine Anstiftung zum Rechtsbruch zu sehen ist“.