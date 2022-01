Paris Hilton möchte ihre Tochter London nennen

Gerade erst hat Paris Hilton ihre Familienpläne offenbart - nun hat der US-Realitystar auch schon den ersten Wunschnamen für Kinder mit Ehemann Carter Reum verraten. „Das Mädchen wird London Marilyn Hilton Reum heißen“, sagte die 40-Jährige am Donnerstag in der „Ellen DeGeneres Show“. Den Namen erklärte Hilton so: „Marilyn nach meiner Großmutter, und London, weil es meine Lieblingsstadt ist, und ich finde, dass Paris und London süß zusammen klingen.“