Musiker starb bei Demo: „Natürliche Todesursache“

Boris Pfeiffer von der Band „In Extremo“ ist am Montag am Rande einer Corona-Demo im brandenburgischen Wandlitz gestorben (krone.at berichtete). Der 53-Jährige, der zusammengebrochen war, ist an einer natürlichen Todesursache gestorben. Dies habe die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion ergeben, teilte das Polizeipräsidium Brandenburg am Donnerstag mit.