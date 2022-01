Schwarzenegger lässt als Zeus Hollywood rätseln

Arnold Schwarzenegger lässt Hollywood rätseln: Der „Terminator“ veröffentlichte das Bild eines Filmposters auf Twitter und Instagram, das ihn in der Rolle des Zeus zeigt. Mit weißem Haar, weißem Rauschebart und goldener Rüstung. Als einzige Erklärung schrieb Arnie dazu: „Kommt Februar 2022 heraus.“ Das Problem: Weder die Studios noch die Streaming-Sender haben ein Projekt über den griechischen Göttervater in Arbeit. Auch gibt es keinen Starttermin von „Zeus“ in den US-Kinos.