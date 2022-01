Macaulay Culkin: Verlobung mit Brenda Song

Am Set hat es gefunkt

Song und Culkin sind seit 2017 liiert. Sie lernten sich am Set von „Changeland“ in Thailand kennen und lieben. Im April des letzten Jahres machte die Geburt von Söhnchen Dakota - der Name ist eine Hommage an Culkins 2008 verstorbene Schwester Dakota - das Liebes-Glück des Paares perfekt.