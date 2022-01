Zwei Unfälle zur selben Zeit in Lödersdorf

Fast zur selben Zeit passierten am Mittwochnachmittag zwei voneinander unabhängige Verkehrsunfälle in Lödersdorf (Gemeinde Riegersburg): Gegen 15:25 Uhr war eine 55-jährige Südoststeirerin mit ihrem Pkw auf der Gemeindestraße von der Straße abgekommen und anschließend in den Straßengraben gerutscht sein, wo das Fahrzeug mit dem Durchlass zusammenprallte. Auf dem Weg zum Unfallort kamen die Einsatzkräfte an einem zweiten Unfall vorbei: Ein 51-jähriger Südoststeirer dürfte mit seinen Pkw in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und dann im angrenzenden Bach gelandet sein. Beide Fahrzeuglenker erlitten schwere Verletzungen.