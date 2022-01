„Kuhle“ Firma erobert Amerika

Die Erfolgsgeschichte des Grazer Start-ups begann 2009, in den vergangenen Jahren wuchs manzueinem 80-Mitarbeiter-Betrieb heran. Und so funktioniert die „Kuh-Überwachung“ durch smaXtec: Zehn Zentimeter große Sensoren, die über das Maul der Kuh in den Netzmagen gelangen, liefern in Echtzeit Datenaus dem Körperinnerenauf die Smartphones der Bauern.