Mit Ehrenring des Landes Steiermark ausgezeichnet

In der Aula der Alten Universität Graz überreichte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang heute Vormittag den Ehrenring des Landes Steiermark an Vizekanzler a.D. Hannes Androsch. An der feierlichen Überreichung nahmen zahlreiche Ehrengäste, Wegbegleiter, Angehörige sowie Freunde des ehemaligen Vizekanzlers teil.