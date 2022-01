Premiere von zwei Bühnenstücken hintereinander

Arthur und Leo brechen früher als geplant von ihrem Männer-Wochenende an einem Fluss auf, da sie arbeiten müssen. Felix aber will noch ein bisschen bleiben. Vier Tage später stellt sich für Arthur und Leo die Frage, was ihr Freund unter „ein bisschen“ versteht. Denn offensichtlich sitzt Felix immer noch am Fluss. Was macht der da? Und schon nimmt die Komödie Fahrt auf ...