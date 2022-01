Contact-Tracing wird in der Steiermark eingestellt

3908 Steirer wurden am Mittwoch als Neuinfizierte vom Landeskrisenstab gemeldet. In den kommenden Tagen soll diese Zahl weiter steigen. Aufgrund dieser Rekordzahlen stößt man beim Contact-Tracing schon seit Tagen an seine Kapazitätsgrenzen. Nun zieht man die Reißleine. In der Steiermark wird das behördliche Kontaktpersonenmanagement bis auf Weiteres eingestellt.