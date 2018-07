„GoT“-Star Peter Dinklage spielt Rumpelstilzchen

„Perfekte Zeit, um aufzuhören“

Der Schauspieler wird derweil in dem Science-Fiction-Film „I Think We’re Alone Now“ sowie in der letzten Staffel von „Game of Thrones“ zu sehen sein. In der HBO-Serie spielt der 49-Jährige die Rolle des Tyrion Lannister. Obwohl er den Abschied aus der Serie als „bittersüß“ empfunden habe, ist er überzeugt, dass es besser sei, auszusteigen, solange es gut läuft.