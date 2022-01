Nightrace: 500 Kontrollen, zwölf Anzeigen

Bereits im Vorfeld waren schwerpunktmäßige Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen rund um das Rennen angekündigt worden. Den ganzen Tag über führten Beamte der Bereitschaftseinheit (BE) mit Unterstützung der Polizeiinspektion Schladming flächendeckende Covid-Kontrollen in den Gastronomie-Betrieben durch. „Dabei kam es bei mehr als 500 Kontrollen zu insgesamt zwölf Anzeigen“, so Polizeisprecher Markus Lamb. „Weder die aktuell gültige Sperrstunde um 22 Uhr, noch Zaungäste am Rande des Rennens bereiteten der Polizei Probleme“, betont Lamb.