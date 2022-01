Cool und sexy: Cristiano Ronaldo macht Urlaub

Meisterschaftspause

In der englischen Premier League herrscht gerade (Winter-)Pause. WM-Quali- und Afrika-Cup-bedingt stehen aktuell keine Meisterschaftsspiele mit seinem Klub Manchester United an. Es ist also die ideale Zeit, um kurzfristig die Seele baumeln zu lassen. Erst in zwei Wochen, am 8. Februar geht der ganz normale Fußballwahnsinn weiter. Am 8. Februar gastiert United bei Burnley. Spätestens dann heißt‘s für Cristiano wieder: Manchester-Dress statt Badehose!