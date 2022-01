Zittern um den Olympia-Start

„Seit fast einem Monat bin ich schon nicht mehr gesprungen!“ Erheblicher Frust schwingt in den Worten der steirischen Skisprung-Königin Daniela Iraschko-Stolz mit, wenn sie über ihre Vorbereitung für die Olympischen Spiele spricht. Für die sie dank ihrer acht Top-Ten-Ergebnisse im Weltcup fix qualifiziert ist. In Ljubno schaffte sie mit ihrem bis dato letzten Satz am 1. Jänner immerhin noch Rang sechs.