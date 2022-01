Diebe montierten Kameras in Greißlerladen ab

Der dritte Beutezug um 4.43 Uhr in der Früh am vergangenen Sonntag überraschte den zweifachen Familienvater Gerhard Heger, der auch die „Genussgreißlerei“ in Eggenburg betreibt: „Während bei den anderen beiden Diebstählen Bargeld und Waren wegkamen, waren es diesmal die Kameras des Überwachungssystems.“ Die drei Kameras im Wert von 600 Euro sind zwar weg, das Videomaterial, das extern gespeichert wurde, aber nicht. Darauf kann man nachverfolgen , wie sich zwei Täter in tschechischer Sprache unterhalten und dass die Kameras offenbar von Beginn an Hauptziel der ungebetenen Besucher waren.