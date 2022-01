Tierhasser hat erneut in Gnas zugeschlagen

Der erste Fall ereignete sich am 28. Dezember 2021 in Fischa bei Gnas im Bereich des „Fischa-Baches“. Der zweite Fall ereignete sich am 11. Jänner 2022 zwischen Katzendorfberg und Trautmannsdorf in einem eingezäunten Grundstück. In beiden Fällen wurden die Hunde (ein fünfjähriger Border Collie sowie ein achtjähriger Retriever-Mischling) mit Vergiftungserscheinungen zu einem Tierarzt gebracht. Beide Hunde überlebten.