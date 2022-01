Acht Berufs-Staatsmeister aus der Steiermark

Nach mehrmaliger Verschiebung fanden von 20. bis 23. Jänner die AustrianSkills, die Staatsmeisterschaften der Berufe, in Salzburg statt. Rund 200 Jungfachkräfte nahmen in 32 Kategorien am großen Wettbewerb teil, der aufgrund der aktuellen Coronasituation ohne Publikum über die Bühne gehen musste. Berufliche Höchstleistungen gab es trotzdem jede Menge, vor allem von den steirischen Teilnehmern. Insgesamt 17 Medaillen konnte sich das weiß-grüne Team in Salzburg sichern, davon acht in Gold - das ist einmal mehr Platz eins im Bundesländerranking. Steirische Sieger bei den Staatsmeisterschaften sind Bodenleger Dominik Schwaiger (Karl Fetz e.U.), Dominik Kainersdorfer im Bereich Digital Construction 4.0 (HTBLVA Graz Ortweinschule), Hochbauer Kilian Lupinski (Karl Puchleitner BaugesmbH), KFZ-Techniker Markus Maier (AVL List GmbH), Metallbauer Thomas Pöllabauer (Willingshofer GmbH), Marvin Gornicec und Florian Rauch (beide Knapp AG) im Bewerb Mobile Robotics, Tischler Wolfgang Ramminger (Tischlerei Hasenburger) sowie Nico Reiter und Matthias Winkler (ebenfalls Knapp AG) bei Robot Systems Integration. Sie dürfen sich über ein Ticket für die WorldSkills 2022 bzw. EuroSkills 2023 freuen.