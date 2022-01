Waren durch „Foodpoints“ vor Müll bewahren

In Zusammenarbeit mit Österreichs führenden Lebensmittelhändlern und -produzenten rettet die „Lebensmittelrettung Österreich“ täglich bis zu 25 Tonnen an Waren. Eine Möglichkeit an diese Produkte zu kommen, sind die Foodpoint-Filialen, von denen es jetzt auch im Burgenland die erste gibt. Der Foodpoint in Oberwart hat in der Vorwoche eröffnet. „Wir haben offen, es kommen aber täglich mehr Waren dazu“, so Benjamin Flassig vom Verein „re.start“, welcher die Filiale in Kooperation mit Lebensmittelrettung Österreich aufgesperrt hat. Überschüssige Ware, Lebensmittel, die vor kurzem abgelaufen, aber noch einwandfrei sind oder aus einer Fehlproduktion kommen, landen hier in den Regalen.