Sturm-Kapitän mit Comeback im Monster-Test

Der Monster-Test zum Abschluss des zweiten Kurz-Camps hatte es in sich. Denn der Testlauf gegen Kroatien-Tabellenführer Dinamo Zagreb dauerte kräfteraubende 120 statt der gewöhnlichen 90 Minuten. Sportchef Andreas Schicker: „120 Minuten waren der Wunsch von Dinamo, es war ihr letzter Test vor dem Ligastart am kommenden Sonntag. Für uns war das okay, so hat jeder Spieler 60 intensive Match-Minuten bekommen. Wären wir in die Türkei geflogen, hätten wir für dieses Wochenende auch zwei Spiele geplant gehabt.“ Bitter: Fans waren keine zugelassen, dabei wären sie voll auf ihre Kosten gekommen. Eine Torlawine rollte durchs Maksimir-Stadion in Zagreb. Sturm bewies Moral, nach 1:4-Rückstand kam die Truppe von Christian Ilzer noch auf 3:4 heran. Schicker war mit dem Marathon-Testlauf zufrieden: „Es war ein guter Test - intensiv, hohes Tempo. Nur in der ersten Hälfte haben wir offensiv manchmal die falschen Entscheidungen getroffen. Das war aber den müden Beinen geschuldet. Die Kroaten sind weiter, waren daher spritziger.“