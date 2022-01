„Booster-Impfung zieht dem Virus die Giftzähne!“

Insgesamt 3938 positive Tests wurden am Sonntag neu bekannt. Statistisch wird ein gewisser Teil dieser Neuinfizierten zeitverzögert in sieben bis zehn Tagen in Kliniken behandelt werden müssen. „Noch bis Mitte Februar“, so lauten die aktuellsten Prognosen, werden die Belegungen steigen. Die gute Nachricht: Durch die Impfung lässt sich die Wahrscheinlichkeit ins Spital zu müssen, um maßgeblich reduzieren.