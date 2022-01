Altes Leiner-Areal weicht neuem Stadtteil

Eineinhalb Jahre nach der Präsentation der Pläne geht es auf dem einstigen Leiner-Areal in Wiener Neustadt in die Umsetzung. In den kommenden Wochen werden mit dem Abriss wichtige Vorarbeiten für den neuen Stadtteil geleistet. Wie berichtet, entstehen 600 Wohnungen auf dem 23.000 Quadratmeter großen Gelände