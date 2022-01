Kitzbühel-Stimmung ++ Influencer-Flugzeugabsturz

Aleksander Aamodt Kilde gewinnt die erste Abfahrt in Kitzbühel! Wir feiern im aktuelllen „PUSH“-Magazin mit Jakob Glanzner den Sieger genauso wie den Sieger der Herzen unseren Matthias Mayer, der in letzter Sekunde noch vom Podest gerutscht ist: Wir schalten zu unserem Reporter Martin Grasl zum Zielgelände der Streif. Aber wir zeigen euch heute auch zwei absolute Aufreger-Videos: Beim ersten geht es um die unglaubliche Lebensmittelverschwendung in Österreich und beim anderen um einen Influencer, der für seine Klicks so weit geht, dass er offenbar ein Flugzeug abstürzten lässt. Aber wir widmen uns auch wunderschönen News: Zum Beispiel ein Kind, das gesund auf die Welt gekommen ist, obwohl es bei minus drei Grad im Freien geboren worden ist. Und wir zelebrieren auch den internationalen Tag der Jogginghose. Also wie immer eine bunte Mischung für euren Start ins Wochenende!