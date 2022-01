Meat Loaf: Starb die Rock-Legende an Corona?

Der Tod von Meat Loaf hat am Freitag seine Fans schockiert. Wie die Familie der Rock-Legende in einem Facebook-Statement bekannt gegeben hatte, starb der Sänger im Alter von nur 74 Jahren. Über die Hintergründe seines Todes wollte man offiziell keine Auskunft geben, hieß es. Gemunkelt wird nun aber, dass der Musiker an Corona gestorben ist.