Holztüren an Kachelofen angelehnt: Brand in Haus

Gegen 9 Uhr kam es im Erdgeschoß des Einfamilienhauses zu dem Brand. Die Brandursachenermittlung ergab, dass die Hausbesitzer im Rahmen von Umbauarbeiten am Vortag, den Kachelofen im Wohnzimmer beheizt hatten. Dabei lehnten sie drei Holztüren an den Kachelofen, welche aufgrund des dadurch entstandenen Hitzestaus in Brand gerieten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand in dem Einfamilienhaus.