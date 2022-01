Dürrenberg Alm: Aussichtsloge über Reutte

Der Ausgangspunkt dazu befindet sich beim Parkplatz Urisee in Reutte. Hier folgen wir dem bezeichneten Winterwanderweg zur Dürrenberg Alm. Der leitet zunächst als Fahrweg nach oben, in rund 1000 Metern heißt es freilich linker Hand auf den Steig abzweigen. Der Steig wird zwar nicht geräumt, ist aber dem Vernehmen nach stets angetreten. So präsentiert er sich wohl auch nach Neuschneefällen, denn die Dürrenberg Alm stellt ein sehr beliebtes Ziel im Raum Reutte dar.