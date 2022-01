Murtaler Trio zog frechen Online-Betrug ab

Das Murtaler Trio zog den Betrug in großem Stil auf - und eine Zeit lang ging das auch gut. Sie erstellten falsche Kundenkonten und führten damit Bestellungen bei zahlreichen Onlinehändlern durch. Die Lieferung der Pakete erfolgte teilweise an leerstehende Wohnungen mit Abstellgenehmigung. Dazu fingen sie auch Paketzusteller ab und gaben an, dass sie Verwandte oder Bekannte der Paketempfänger seien und gelangten so an die Sendungen. Die bestellten Waren (u.a. Bekleidungs- und Elektronikartikel) verkauften der 29-Jährige, der 27-Jährige und die 24-Jährige dann über diverse Internetplattformen.