Deutsche Film-Legende Hardy Krüger ist tot

Der deutsche Schauspieler und Schriftsteller Hardy Krüger ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 93 Jahren plötzlich und unerwartet in Palm Springs (Kalifornien) gestorben, teilte seine Agentur am Donnerstag in Hamburg mit. „Seine Herzenswärme, seine Lebensfreude und sein unerschütterlicher Gerechtigkeitssinn werden ihn unvergessen machen“, hieß es weiter.