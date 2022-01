Tottenham siegt dank zwei Toren in Nachspielzeit

Steven Bergwijn verwandelte mit seinen Toren in der 95. und 97. Minute einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Der Ex-Salzburger Daka (24.) und Maddison (76.) hatten Leicester zweimal in Führungen gebracht. Tottenham schob sich dank des Last-Minute-Erfolgs an die fünfte Stelle.