Unter dem Mühlviertel rührt sich die Erde!

Größerer „Rumpler“ statistisch bald fällig

Die Erdbebengeschichte von OÖ reicht bis 1896 zurück: Das Heftigste war in Molln am 29. Jänner 1967 mit der Stärke 6, damals wurden mehrere Häuser beschädigt. In dieser Region gibt‘s immer wieder Beben wie jene in St. Gotthard. Und auch Pregarten, wo sich zwei Bruchlinien kreuzen, ist ein Zentrum. Hier ist die Stärke geringer, aber die Epizentren liegen nahe an der Erdoberfläche, daher rüttelt es mehr. Statistisch gibt es alle 50 Jahre ein Schadbeben in OÖ - wäre also bald fällig.