Immer mehr Skilehrer hängen Anorak an den Nagel

Verordnungen gehen an der Realität vorbei

Für Herbert Pilz gibt es keine Alternative zu seinem Job. Die Skischule Hopl in Rohrmoos hat er gemeinsam mit einem zweiten Skilehrer von seinem Vater übernommen. Er habe seinen Beruf schon immer gerne gemacht: „Man kann die Natur genießen und ist an der frischen Luft. An so einem herrlichen Tag mit Gästen skizufahren, ist toll!“