Auf Abwegen: „Musterknaben“ ließen Fäuste sprechen

Vier angeklagte Jugendliche, rund doppelt so viele besorgte Eltern und knapp ein Dutzend Zeugen trafen vor kurzem am Landesgericht St. Pölten zusammen. Die Burschen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren ergaben in Summe ein gefährliches Gespann: Die Anklagen reichten von Raub über schwere Körperverletzung und Sachbeschädigung bis zu Nötigung. Die Tatorte erstreckten sich von Purkersdorf und Tullnerbach nach Eichgraben. Seitens der Verteidigung war von coronabedingt schwierigen Zeiten die Rede, von falschen Freunden und Gruppendynamik. Ein enormes Aggressionspotenzial attestierte ihnen hingegen der Richter.