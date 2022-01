Spannender Mystery-Thriller „Theorie von Allem“

Ein Mysterien-Thriller in Schwarz-weiß

In der vergangenen Woche haben die Dreharbeiten zu Timm Krögers historischen Thriller in Schwarz-weiß und Cinemascope „Die Theorie von Allem“ in Osttirol begonnen. Johannes Leinert, Anfang 30, ist Doktor der Physik in spe. Er wird von seinem Doktorvater zu einem internationalen Physikerkongress in den Schweizer Alpen eingeladen, wo ein iranischer Wissenschaftler eine neuartige und – so heißt es – bahnbrechende Theorie der Quantenmechanik vorstellen soll.