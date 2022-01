Jubiläen werden künstlerisch vielfältig gefeiert

Es ist die 50. Ausgabe der Salzburger Kulturtage, die seit Jahrzehnten als Fixpunkt im Salzburger Kulturkalender fixiert sind. Die Kulturvereinigung selbst feiert in diesem Jahr ihr 75. Jubiläum. Und das soll mit einem abwechslungsreichen Programm gebührend gefeiert werden. Der größte Punkt ist Richard Strauss´ Oper „Der Rosenkavalier“ in der Felsenreitschule. Dieser entsteht aus einer Koproduktion zwischen der Kulturvereinigung und dem Salzburger Landestheater. Roland Schwab führt Regie, Piero Vinciguerra ist für die Bühne verantwortlich. Die musikalische Leitung übernimmt Leslie Suganandarajah. Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin feiert den 75er mit einem Konzertabend im Festspielhaus. Der türkische Pianist Fazil Say ist hierbei ebenso zu hören.